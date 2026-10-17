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Регион
Опубликовано 17 октября, 06:09

Суд в Москве арестовал 40 млн рублей по второму делу Тимура Иванова

Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

В Москве суд принял обеспечительные меры в отношении 40 миллионов рублей на банковском счёте компании «Проопт». Фирма фигурирует во втором уголовном деле бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«В рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Иванова и Александра Фомина были наложены обеспечительные меры на банковский счёт ООО «Проопт», на котором находятся 40 млн рублей»,приводит комментарий источника ТАСС.

По информации собеседника агентства, деньги поступили на счёт «Проопта» от компании «Русское село». Таким образом фирма выплатила проценты по займам и частично погасила основной долг.

Адвокат бывшего замминистра обороны Денис Балуев не стал комментировать эти сведения по существу. Защитник не подтвердил информацию, но и не опроверг её.

Суд продлил арест экс-замминистра Тимура Иванова до января 2027 года
Суд продлил арест экс-замминистра Тимура Иванова до января 2027 года

Ранее государство получило в собственность квартиру Тимура Иванова в центре Москвы. Недвижимость конфисковали по первому уголовному делу бывшего чиновника, которое касалось взяток на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей и отмывания денег.

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Лия Мурадьян
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