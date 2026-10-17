Суд в Москве арестовал 40 млн рублей по второму делу Тимура Иванова

В Москве суд принял обеспечительные меры в отношении 40 миллионов рублей на банковском счёте компании «Проопт». Фирма фигурирует во втором уголовном деле бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«В рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Иванова и Александра Фомина были наложены обеспечительные меры на банковский счёт ООО «Проопт», на котором находятся 40 млн рублей», — приводит комментарий источника ТАСС.

По информации собеседника агентства, деньги поступили на счёт «Проопта» от компании «Русское село». Таким образом фирма выплатила проценты по займам и частично погасила основной долг.

Адвокат бывшего замминистра обороны Денис Балуев не стал комментировать эти сведения по существу. Защитник не подтвердил информацию, но и не опроверг её.

Ранее государство получило в собственность квартиру Тимура Иванова в центре Москвы. Недвижимость конфисковали по первому уголовному делу бывшего чиновника, которое касалось взяток на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей и отмывания денег.