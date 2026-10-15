Квартиру экс-замминистра обороны Иванова в Москве переоформили на государство

Квартира бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова в центре Москвы официально перешла в собственность государства после конфискации по уголовному делу. Об этом сообщил ТАСС адвокат экс-чиновника Денис Балуев.

Речь идёт о квартире № 12 в доме 20 на Поварской улице. По словам защитника, в качестве нового собственника недвижимости зарегистрирована Российская Федерация. При этом люди, прописанные по указанному адресу, пока не получали требований о добровольном освобождении жилого помещения.

Недвижимость изъяли в рамках первого уголовного дела Иванова. Бывшего высокопоставленного чиновника приговорили к 13 годам лишения свободы за растрату при закупке паромов для Керченской переправы и хищение около четырёх миллиардов рублей у обанкротившегося банка «Интеркоммерц».

Ранее квартира использовалась в качестве залога по банковскому кредиту на сумму 175 миллионов рублей. После развода с супругой объект остался в собственности Иванова. Полученные заёмные средства направили на покупку дома с земельным участком в подмосковных Раздорах.

Помимо первого приговора, экс-замминистра проходит обвиняемым по другому уголовному делу. Ему вменяют получение взяток на сумму более 1,4 миллиарда рублей, легализацию денежных средств в особо крупном размере, а также незаконное хранение и изготовление оружия.