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Опубликовано 15 октября, 06:09

Квартиру экс-замминистра обороны Иванова в Москве переоформили на государство

Обложка © ТАСС / Гердо Владимир

Обложка © ТАСС / Гердо Владимир

Квартира бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова в центре Москвы официально перешла в собственность государства после конфискации по уголовному делу. Об этом сообщил ТАСС адвокат экс-чиновника Денис Балуев.

Речь идёт о квартире № 12 в доме 20 на Поварской улице. По словам защитника, в качестве нового собственника недвижимости зарегистрирована Российская Федерация. При этом люди, прописанные по указанному адресу, пока не получали требований о добровольном освобождении жилого помещения.

Недвижимость изъяли в рамках первого уголовного дела Иванова. Бывшего высокопоставленного чиновника приговорили к 13 годам лишения свободы за растрату при закупке паромов для Керченской переправы и хищение около четырёх миллиардов рублей у обанкротившегося банка «Интеркоммерц».

Верховный суд России отклонил жалобы на первый приговор Тимуру Иванову
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Ранее квартира использовалась в качестве залога по банковскому кредиту на сумму 175 миллионов рублей. После развода с супругой объект остался в собственности Иванова. Полученные заёмные средства направили на покупку дома с земельным участком в подмосковных Раздорах.

Помимо первого приговора, экс-замминистра проходит обвиняемым по другому уголовному делу. Ему вменяют получение взяток на сумму более 1,4 миллиарда рублей, легализацию денежных средств в особо крупном размере, а также незаконное хранение и изготовление оружия.

Ранее Life.ru сообщал о продлении ареста Тимура Иванова до 8 января 2027 года. Соответствующее решение принял Симоновский суд Москвы. Иванова арестовали ещё в апреле 2024 года. В июле 2025-го бывшего замминистра обороны приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 миллионов рублей по делу о растрате и хищении денежных средств. Разбирательство по второму уголовному делу проходит в закрытом режиме. При этом экс-чиновник пытается добиться замены тюремного заключения отправкой в зону СВО.

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Виталий Приходько
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