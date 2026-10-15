Квартиру экс-замминистра обороны Иванова в Москве переоформили на государство
Обложка © ТАСС / Гердо Владимир
Квартира бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова в центре Москвы официально перешла в собственность государства после конфискации по уголовному делу. Об этом сообщил ТАСС адвокат экс-чиновника Денис Балуев.
Речь идёт о квартире № 12 в доме 20 на Поварской улице. По словам защитника, в качестве нового собственника недвижимости зарегистрирована Российская Федерация. При этом люди, прописанные по указанному адресу, пока не получали требований о добровольном освобождении жилого помещения.
Недвижимость изъяли в рамках первого уголовного дела Иванова. Бывшего высокопоставленного чиновника приговорили к 13 годам лишения свободы за растрату при закупке паромов для Керченской переправы и хищение около четырёх миллиардов рублей у обанкротившегося банка «Интеркоммерц».
Ранее квартира использовалась в качестве залога по банковскому кредиту на сумму 175 миллионов рублей. После развода с супругой объект остался в собственности Иванова. Полученные заёмные средства направили на покупку дома с земельным участком в подмосковных Раздорах.
Помимо первого приговора, экс-замминистра проходит обвиняемым по другому уголовному делу. Ему вменяют получение взяток на сумму более 1,4 миллиарда рублей, легализацию денежных средств в особо крупном размере, а также незаконное хранение и изготовление оружия.
Ранее Life.ru сообщал о продлении ареста Тимура Иванова до 8 января 2027 года. Соответствующее решение принял Симоновский суд Москвы. Иванова арестовали ещё в апреле 2024 года. В июле 2025-го бывшего замминистра обороны приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 миллионов рублей по делу о растрате и хищении денежных средств. Разбирательство по второму уголовному делу проходит в закрытом режиме. При этом экс-чиновник пытается добиться замены тюремного заключения отправкой в зону СВО.
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