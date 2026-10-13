Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 октября, 05:29

Суд продлил арест экс-замминистра Тимура Иванова до января 2027 года

Тимур Иванов. Обложка © Life.ru

Тимур Иванов. Обложка © Life.ru

Симоновский суд Москвы продлил ещё на три месяца арест бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Решение связано со вторым уголовным делом, в котором его обвиняют в получении взяток на сумму более 1,415 млрд рублей, отмывании денег в особо крупном размере, а также незаконном хранении и изготовлении оружия. Об этом сообщил адвокат Денис Балуев.

«Суд <...> продлил срок содержания под стражей Тимуру Вадимовичу и Фомину Александру Григорьевичу, каждому на 3 месяца, то есть до 8 января 2027 года», приводит сообщение адвоката ТАСС.

По словам Балуева, никто из участников процесса не возражал против продления ареста.

Верховный суд России отклонил жалобы на первый приговор Тимуру Иванову
Верховный суд России отклонил жалобы на первый приговор Тимуру Иванову

Как писал Life.ru, Иванова арестовали в апреле 2024 года. В июле 2025 года суд приговорил его к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 млн рублей по первому делу о растрате и хищении средств. По второму делу процесс проходит в закрытом режиме. Иванов пытается заменить тюремное заключение отправкой на СВО.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar