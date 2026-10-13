Суд продлил арест экс-замминистра Тимура Иванова до января 2027 года

Симоновский суд Москвы продлил ещё на три месяца арест бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Решение связано со вторым уголовным делом, в котором его обвиняют в получении взяток на сумму более 1,415 млрд рублей, отмывании денег в особо крупном размере, а также незаконном хранении и изготовлении оружия. Об этом сообщил адвокат Денис Балуев.

«Суд <...> продлил срок содержания под стражей Тимуру Вадимовичу и Фомину Александру Григорьевичу, каждому на 3 месяца, то есть до 8 января 2027 года», — приводит сообщение адвоката ТАСС.

По словам Балуева, никто из участников процесса не возражал против продления ареста.

Как писал Life.ru, Иванова арестовали в апреле 2024 года. В июле 2025 года суд приговорил его к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 млн рублей по первому делу о растрате и хищении средств. По второму делу процесс проходит в закрытом режиме. Иванов пытается заменить тюремное заключение отправкой на СВО.