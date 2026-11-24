Житель Санкт-Петербурга Борис Шестопалов намерен дойти до Конституционного суда, добиваясь запрета программы фигуриста Петра Гуменника «Парфюмер». О своих планах он рассказал «Чемпионату».

Поводом для заявления стало решение Невского районного суда Петербурга, который 24 ноября отказал мужчине в удовлетворении иска к спортсмену и клубу фигурного катания Тамары Москвиной. Помимо запрета постановки, истец требовал символическую компенсацию морального вреда в размере одного рубля.

Шестопалов намерен подать апелляцию, а затем последовательно обращаться в вышестоящие судебные инстанции, включая Верховный суд.

По мнению петербуржца, выступление Гуменника способствует популяризации образа убийцы и криминальной культуры. В ходе заседания мужчина также обвинил спортсмена в отсутствии человечности. Одно из выступлений истца судья прервала фразой: «Вы путаете тёплое с мягким». Сам фигурист в суд не пришёл, а интересы спортивного клуба представлял юрист.

Короткую программу «Парфюмер» для сезона 2025/2026 поставил хореограф Даниил Глейхенгауз. В основу постановки легла музыка из экранизации одноимённого романа Патрика Зюскинда о вымышленном парфюмере и убийце Жан-Батисте Гренуе.