Российский фигурист Пётр Гуменник выступит на ледовом шоу Art on Ice в Швейцарии в феврале 2027 года. Имя чемпиона России появилось в списке участников на официальном сайте проекта.

Представления состоятся сразу в трёх швейцарских городах. С 4 по 7 февраля фигуристы выступят в Цюрихе, 9 и 10 февраля — во Фрибуре, а завершатся гастроли 12 и 13 февраля в Давосе.

Для Гуменника участие в Art on Ice станет возвращением на знакомую площадку. Впервые россиянин выступил в этом шоу ещё в 2016 году, когда ему было всего 13 лет. Теперь, спустя 11 лет, он вновь выйдет на швейцарский лёд уже в статусе чемпиона России.

Art on Ice объединяет фигурное катание с живыми музыкальными выступлениями. В рамках проекта спортсмены представляют показательные номера, а сами мероприятия проходят в формате масштабных ледовых представлений.

Ранее Life.ru сообщал, что Гуменник получил официальное приглашение на этап Гран-при ISU в Японии. Место в заявке освободилось после снятия словацкого фигуриста Адама Гагары. До этого россиянин числился первым запасным. Соревнования пройдут в Токио с 27 по 29 ноября, где также заявлен Владислав Дикиджи.