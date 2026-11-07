Жители Парижа возмущены массовым закрытием станций метро и пригородных электричек на фоне продолжающихся протестов во Франции. Ограничения вводятся без достаточного предупреждения, из-за чего пассажиры не успевают перестроить свои маршруты. Об этом заявил президент ассоциации Plus de trains Арно Бертран в интервью телеканалу BFMTV.

Особое недовольство вызвали транспортные ограничения 5 ноября, когда в столичном регионе закрыли десятки станций метро и пригородных поездов. По словам Бертрана, решение об этом приняли около 13:00, фактически поставив пассажиров перед свершившимся фактом.

«Решение было принято в 13.00. В результате пассажиры в последний момент оказались в затруднительном положении, не зная, как долго продлится закрытие. Людей следовало бы предупреждать заранее, как минимум накануне дня протестов», — подчеркнул он.

Представитель пассажирской ассоциации отметил, что особенно тяжело ограничения сказываются на жителях пригородов Парижа. В отличие от центра столицы, там значительно меньше станций и альтернативных маршрутов, поэтому закрытие даже одного крупного транспортного узла способно серьёзно осложнить передвижение.

«Когда закрывают станцию в Париже, пассажиры часто могут просто дойти пешком до следующей. В пригороде закрытие крупного транспортного узла — это всё равно что перекрыть автомобильное движение на кольцевой дороге», — пояснил Бертран.

Он подчеркнул, что пассажиры не должны становиться заложниками ситуации, связанной с массовыми демонстрациями и решениями властей.

Согласно информации транспортного оператора RATP, 5 ноября ограничения затронули десятки станций метро, RER и пригородных поездов. Закрытия вводились по требованию полицейской префектуры в связи с проведением демонстраций.

Протестная волна во Франции началась в середине сентября с выступлений школьников, требовавших улучшения условий обучения. Позднее к ним присоединились граждане, недовольные ростом цен и стоимости жизни. Самая массовая акция прошла 17 октября: по данным МВД Франции, на улицы вышли около 550 тысяч человек.