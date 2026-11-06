Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал поджог лицея во французском Лионе, вспомнив знаменитое сравнение Европы с «цветущим садом». Политик задался вопросом, насколько привлекательным выглядит такой сад на фоне происходящих во Франции беспорядков.

«В Лионе подожгли школу с людьми. Помню, некто Боррель из ЕС называл Европу «цветущим садом». Хотели бы вы побывать в таком саду?» — написал Медведев в англоязычном аккаунте соцсети X.

Свою публикацию зампред Совбеза сопроводил фотографией беспорядков во Франции. Его ирония была адресована бывшему главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, который в октябре 2022 года сравнил Европу с садом, а остальной мир — с джунглями.

Поводом для комментария стали события 6 ноября в Лионе. Возле лицея имени Эдуара Эррио участники протестов подожгли мусорные баки и электросамокаты. Пламя перекинулось на входную часть здания, повредив двери и фасад.