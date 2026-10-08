Парковочный монополист: Китаянка заняла 40% мест в ЖК и теперь диктует цены соседям

Жительница китайского города Чанша провинции Хунань приобрела 196 парковочных мест в одном жилом комплексе и теперь сдаёт их в аренду и продаёт дороже первоначальной цены. На покупку женщина потратила 14 млн юаней, или около 178 млн рублей.

В 2018 году застройщик испытывал финансовые проблемы, а сам район не пользовался популярностью. Женщина по фамилии Ву решила вложиться в парковочные места, рассчитывая на дальнейшее развитие территории.

Её расчёт оказался верным. Район начал активно застраиваться, квартиры раскупили, а вместе с ростом числа жителей увеличился спрос на парковки.

Ву стала сдавать места в аренду примерно за 500 юаней в месяц, что составляет около 6 тысяч рублей. Часть парковок женщина выставила на продажу по цене до 80% выше первоначальной.

Недовольные жители попытались оспорить действия Ву в суде. Однако инстанция встала на сторону женщины.

Суд учёл, что во время продажи парковочных мест застройщиком другие жители также могли их приобрести, но не воспользовались этой возможностью. Кроме того, законодательство не устанавливает ограничения на количество парковочных мест, которыми может владеть один человек.

История вновь получила широкое обсуждение в китайских социальных сетях. Пользователи разделились во мнениях: одни считают Ву дальновидной инвесторкой, другие обвиняют её в фактической монополизации дефицитного ресурса.

Машино-места в последние годы всё чаще рассматривают как отдельный инвестиционный актив, особенно в жилых комплексах с дефицитом парковки. Ранее Life.ru разбирал, когда покупка парковочного места действительно может приносить доход, и отмечал, что наибольший интерес такие объекты представляют именно там, где спрос на них подтверждён реальным дефицитом.