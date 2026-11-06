Сама Дунцова* находится в реестре иностранных агентов с 31 мая 2024 года. Тогда Минюст сообщил о включении её в перечень вместе с несколькими физлицами, движением «Путь домой», интернет-проектом SOTA и проектом Republic.

Екатерина Дунцова* — журналистка, юрист и бывший депутат Ржевской городской думы. В конце 2023 года она пыталась выдвинуться кандидатом в президенты России на выборах 2024 года как самовыдвиженец, однако ЦИК отказал в регистрации её инициативной группы из-за нарушений в представленных документах. С 2019 по 2022 год Дунцова была депутатом Ржевской городской думы. 31 мая 2024 года Минюст включил её в реестр иностранных агентов.