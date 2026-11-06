Партию «Рассвет» Екатерины Дунцовой* внесли в реестр иноагентов
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Партию «Рассвет», которую возглавляет Екатерина Дунцова*, внесли в реестр иностранных агентов. Соответствующие сведения появились в реестре Минюста России.
Сама Дунцова* находится в реестре иностранных агентов с 31 мая 2024 года. Тогда Минюст сообщил о включении её в перечень вместе с несколькими физлицами, движением «Путь домой», интернет-проектом SOTA и проектом Republic.
Екатерина Дунцова* — журналистка, юрист и бывший депутат Ржевской городской думы. В конце 2023 года она пыталась выдвинуться кандидатом в президенты России на выборах 2024 года как самовыдвиженец, однако ЦИК отказал в регистрации её инициативной группы из-за нарушений в представленных документах. С 2019 по 2022 год Дунцова была депутатом Ржевской городской думы. 31 мая 2024 года Минюст включил её в реестр иностранных агентов.
После президентской кампании Дунцова* занялась созданием политической партии «Рассвет».
Ранее Life.ru рассказывал о Екатерине Дунцовой* и её попытке участвовать в президентских выборах 2024 года.
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* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов