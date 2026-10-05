Партизаны и помощь от ЕС: В Канаде думают, как ответить на гипотетическое вторжение США

Канадские военные смоделировали действия страны на случай крайне маловероятного вторжения США. Сценарий предусматривает переход к партизанской тактике и обращение за помощью к европейским союзникам, сообщает Би-Би-Си.

Согласно модели, о которой ранее писала The Globe and Mail, при прямом нападении США ключевые позиции Канады могли бы оказаться подавлены примерно за неделю из-за превосходства американских сил. После этого канадским военным пришлось бы перейти к нерегулярным методам ведения боевых действий. На помощь Оттава могла бы позвать союзников, в том числе Францию и Великобританию.

Бывший высокопоставленный офицер Королевских ВВС Канады генерал-лейтенант Кристофер Коутс подчеркнул, что за 34 года службы возможность американского нападения даже не рассматривалась. Канада и США состоят в НАТО, вместе обеспечивают оборону Северной Америки в рамках NORAD и регулярно обмениваются разведданными.

По мнению Коутса, если отношения двух стран всё же перешли бы к прямому противостоянию, Вашингтон скорее начал бы с менее очевидных методов давления, например кибератак. Само моделирование генерал назвал способом наверстать отставание Канады в планировании действий на случай наземного вторжения.

Доцент Университета Нью-Хейвена Мэттью Шмидт считает, что тесная интеграция вооружённых сил одновременно создаёт для Оттавы уязвимость: американская сторона располагает большим объёмом информации о канадской обороне. При этом эксперт предположил, что приказ атаковать Канаду встретил бы сопротивление и внутри армии США.

Президент США Дональд Трамп ещё в 2025 году называл применение военной силы против Канады «крайне маловероятным», делая ставку на экономическое давление. В ответ на запрос BBC Белый дом заявил, что американский лидер «сделал больше, чем кто-либо, для защиты замечательных людей Канады».

Ранее Life.ru писал, что премьер Канады Марк Карни признал подготовку страны к потенциальному вторжению США. Он подчёркивал, что речь идёт не о базовом сценарии, а об анализе экстремальных рисков.