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Опубликовано 24 сентября, 04:28

Канада год готовилась к вторжению США на фоне угроз Трампа о 51-м штате

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Канада в течение последнего года готовилась к потенциальному военному вторжению со стороны США по приказу президента Дональда Трампа. Премьер-министр страны Марк Карни рассказал об этом в интервью газете The New York Times. По его словам, власти также прорабатывали варианты защиты на случай нападения.

Карни отметил, что в Оттаве серьёзно относились к заявлениям Трампа о превращении Канады в 51-й штат США. Канадские власти изучали такой вариант развития событий и оценивали связанные с ним риски.

«На таких должностях на вас лежит ответственность за анализ экстремальных рисков. <...> Это не базовый сценарий, но было бы безответственно не подготовиться к нему», — сказал Карни.

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В конце декабря 2024 года Трамп пригрозил обрушить экономику Канады и сделать страну 51-м штатом США. Экономическое и эмоциональное давление со стороны американского президента продолжалось больше года. 7 сентября 2026 года Трамп также опубликовал карту с Канадой, Мексикой и Гренландией, выполненную в цветах США.

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Лия Мурадьян
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