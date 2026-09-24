Канада год готовилась к вторжению США на фоне угроз Трампа о 51-м штате
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky
Канада в течение последнего года готовилась к потенциальному военному вторжению со стороны США по приказу президента Дональда Трампа. Премьер-министр страны Марк Карни рассказал об этом в интервью газете The New York Times. По его словам, власти также прорабатывали варианты защиты на случай нападения.
Карни отметил, что в Оттаве серьёзно относились к заявлениям Трампа о превращении Канады в 51-й штат США. Канадские власти изучали такой вариант развития событий и оценивали связанные с ним риски.
«На таких должностях на вас лежит ответственность за анализ экстремальных рисков. <...> Это не базовый сценарий, но было бы безответственно не подготовиться к нему», — сказал Карни.
В конце декабря 2024 года Трамп пригрозил обрушить экономику Канады и сделать страну 51-м штатом США. Экономическое и эмоциональное давление со стороны американского президента продолжалось больше года. 7 сентября 2026 года Трамп также опубликовал карту с Канадой, Мексикой и Гренландией, выполненную в цветах США.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.