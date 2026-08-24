Трамп назвал руководство Канады «клоунами» и пригрозил последствиями

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал представителей руководства Канады, назвав их клоунами, на фоне обострения торгового конфликта между странами. Американский лидер заявил, что отношения Вашингтона и Оттавы могут серьёзно ухудшиться, если канадские власти не изменят свою политику.

В публикации в социальной сети Truth Social республиканец заявил, что Канада зависит от Соединённых Штатов в экономике и энергетике. Поводом для его комментариев стали высказывания губернатора Онтарио Дугласа Форда, который выступил с критикой действий американской администрации.

«США всегда будут намного больше, богаче и сильнее, чем Канада. Без Соединённых Штатов Канада не могла бы выжить. Они там получают все свои деньги», — написал Трамп.

Американский президент также обрушился с критикой на премьер-министра Канады Марка Карни, которого назвал «губернатором». По словам Трампа, Оттава больше не сможет пользоваться преимуществами сотрудничества с США без ответных шагов.

«Из-за их неумелого руководства, прежде всего из-за губернатора Карни, им не позволят продолжать пользоваться Соединёнными Штатами, которые являются их ключом к выживанию», — заявил глава Белого дома.

Торговые противоречия между странами усилились после введения Вашингтоном 50-процентных пошлин на часть канадских товаров. В ответ Оттава заявила о подготовке собственных ограничительных мер и назвала происходящее торговой войной.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп пригрозил Канаде новыми пошлинами на автомобили, грузовики, автозапчасти и сталь. Американский лидер заявил, что Вашингтон больше не намерен предоставлять Оттаве прежние торговые преимущества. По его версии, Канада годами применяла несправедливые ограничения против американских фермеров и другой продукции.