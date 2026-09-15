Пашете в зале, а сил нет? Врач назвал скрытые дефициты, тормозящие прогресс

Постоянная усталость, затянувшееся восстановление и снижение выносливости на фоне регулярных тренировок могут быть поводом проверить питание и возможные дефициты. Об этом Life.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-элементолог, эксперт АНО НИИ функционального питания Андрей Скальный.

Во время нагрузок ускоряются обменные процессы: мышцы работают активнее, усиливается кровообращение, запускаются реакции для выработки энергии. Многие микронутриенты выступают кофакторами — то есть помогают этим реакциям идти. Если этот дефицит не закрывать, организм будет страдать, тренировки будут даваться тяжелее, прогресс замедлится. Андрей Скальный Кандидат медицинских наук, врач-элементолог, эксперт АНО НИИ функционального питания

По словам специалиста, во время физической нагрузки ускоряется энергетический обмен, поэтому организму особенно важны витамины группы B, железо, магний, цинк и другие микронутриенты. При их нехватке занятия могут переноситься тяжелее, а восстановление — занимать больше времени.

Особое значение имеет железо, поскольку оно участвует в переносе кислорода с гемоглобином. При его недостатке человек может быстрее уставать и хуже переносить нагрузку. Витамины B1, B2 и B6 участвуют в превращении белков, жиров и углеводов в энергию, а магний необходим в том числе для нормальной работы мышц.

«Главный принцип — разнообразный рацион. Именно из еды организм должен получать основную массу микронутриентов», — подчеркнул Скальный.

В меню эксперт советует включать овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, мясо, рыбу, молочную продукцию, орехи, семена и бобовые. Отдельное внимание стоит уделять воде и электролитам, особенно при интенсивных нагрузках и сильном потоотделении. При этом принимать витаминно-минеральные комплексы «на всякий случай» врач не рекомендует.

«Дополнительный приём имеет смысл только при подтверждённом дефиците. Исследования показывают: если микронутриентов и так хватает, «ударные» дозы не дадут прироста в силе или выносливости. А вот превышение безопасных уровней может быть даже вредным», — предупредил специалист.

Практические советы

Следите за сигналами тела: хроническая усталость, замедленное восстановление, частые травмы — повод проверить баланс нутриентов.

Учитывайте специфику вида спорта: бегунам на длинные дистанции особенно важны антиоксиданты и витамин E для выносливости, а силовикам — цинк и железо для синтеза белков и кислородного обмена.

Не забывайте про гидратацию: вода и электролиты (натрий, калий) — тоже часть баланса, при интенсивных тренировках потери с потом растут.

Планируйте приёмы пищи вокруг тренировок: углеводы до занятия дают энергию, а сочетание белка и углеводов после помогает восстановлению.

Ранее Life.ru рассказывал, почему тренировки иногда забирают силы вместо ожидаемого прилива энергии. Среди возможных причин специалисты называли слишком резкий рост нагрузки, скрытые дефициты и недостаточное восстановление организма.