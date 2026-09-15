Пашете в зале, а сил нет? Врач назвал скрытые дефициты, тормозящие прогресс
Врач Скальный назвал дефициты железа и магния причиной слабости на тренировках
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Постоянная усталость, затянувшееся восстановление и снижение выносливости на фоне регулярных тренировок могут быть поводом проверить питание и возможные дефициты. Об этом Life.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-элементолог, эксперт АНО НИИ функционального питания Андрей Скальный.
Во время нагрузок ускоряются обменные процессы: мышцы работают активнее, усиливается кровообращение, запускаются реакции для выработки энергии. Многие микронутриенты выступают кофакторами — то есть помогают этим реакциям идти. Если этот дефицит не закрывать, организм будет страдать, тренировки будут даваться тяжелее, прогресс замедлится.
По словам специалиста, во время физической нагрузки ускоряется энергетический обмен, поэтому организму особенно важны витамины группы B, железо, магний, цинк и другие микронутриенты. При их нехватке занятия могут переноситься тяжелее, а восстановление — занимать больше времени.
Особое значение имеет железо, поскольку оно участвует в переносе кислорода с гемоглобином. При его недостатке человек может быстрее уставать и хуже переносить нагрузку. Витамины B1, B2 и B6 участвуют в превращении белков, жиров и углеводов в энергию, а магний необходим в том числе для нормальной работы мышц.
«Главный принцип — разнообразный рацион. Именно из еды организм должен получать основную массу микронутриентов», — подчеркнул Скальный.
В меню эксперт советует включать овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, мясо, рыбу, молочную продукцию, орехи, семена и бобовые. Отдельное внимание стоит уделять воде и электролитам, особенно при интенсивных нагрузках и сильном потоотделении. При этом принимать витаминно-минеральные комплексы «на всякий случай» врач не рекомендует.
«Дополнительный приём имеет смысл только при подтверждённом дефиците. Исследования показывают: если микронутриентов и так хватает, «ударные» дозы не дадут прироста в силе или выносливости. А вот превышение безопасных уровней может быть даже вредным», — предупредил специалист.
Практические советы
- Следите за сигналами тела: хроническая усталость, замедленное восстановление, частые травмы — повод проверить баланс нутриентов.
- Учитывайте специфику вида спорта: бегунам на длинные дистанции особенно важны антиоксиданты и витамин E для выносливости, а силовикам — цинк и железо для синтеза белков и кислородного обмена.
- Не забывайте про гидратацию: вода и электролиты (натрий, калий) — тоже часть баланса, при интенсивных тренировках потери с потом растут.
- Планируйте приёмы пищи вокруг тренировок: углеводы до занятия дают энергию, а сочетание белка и углеводов после помогает восстановлению.
Ранее Life.ru рассказывал, почему тренировки иногда забирают силы вместо ожидаемого прилива энергии. Среди возможных причин специалисты называли слишком резкий рост нагрузки, скрытые дефициты и недостаточное восстановление организма.
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