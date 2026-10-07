Пашинян заявил о возможности разрыва железнодорожного соглашения с РФ

Власти Армении способны расторгнуть концессионный договор с Россией, по которому российская сторона управляет армянскими железными дорогами. Об этом рассказал премьер-министр республики Никол Пашинян в беседе с телеканалом Infocom.

«Правительство обладает инструментарием, более того — обоснованием для аннулирования концессионного соглашения. Когда настанет время, мы об этом скажем», — сказал Пашинян. По его словам, если власти примут такое политическое решение, под него уже есть юридическая база.

При этом глава армянского правительства уточнил, что не собирается переходить на «язык ультиматумов» в вопросе о дорогах. В качестве варианта он предложил вариант, при котором Москва уступит концессию некой третьей стране — такой, что устроит и Ереван, и саму Россию.

Формально железные дороги в Армении принадлежат государству, однако переданы в ведение Южно-Кавказской железной дороги — структуры, подконтрольной РЖД. Договор концессии подписали в 2008 году сроком на три десятилетия.

Ранее Life.ru рассказывал, что Армения рискует потерять льготную цену на российский газ. По словам директора четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Михаила Калугина, это может произойти, если Ереван пересмотрит союзнический характер отношений с Москвой.