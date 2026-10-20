Паспорт, ДНК и подозрения в браке с братом: В США разгорается скандал вокруг конгрессвумен Ильхан Омар

Американские следователи получили паспорт и предполагаемые образцы ДНК конгрессвумен от Демократической партии Ильхан Омар в рамках расследования возможных нарушений при получении гражданства США. Об этом сообщил ведущий Fox News Джесси Уоттерс. По его словам, биологический материал может быть использован для проверки давних обвинений в адрес политика.

«У федералов в руках не только паспорт Ильхан Омар, у них также есть её ДНК», — заявил Уоттерс в эфире телеканала.

Следствие изучает обстоятельства получения Омар американского гражданства. Одно из подозрений связано с утверждениями о том, что конгрессвумен якобы заключила фиктивный брак с собственным братом, чтобы помочь ему с иммиграционными документами. Эти обвинения не доказаны, а сама Омар категорически их отрицает.

По версии Уоттерса, предполагаемые образцы ДНК могут сравнить с биологическим материалом бывшего супруга конгрессвумен. Однако официальной информации о назначении такой экспертизы или её результатах пока нет.

Ведущий также рассказал, что поводом для активизации расследования могла стать переписка, обнаруженная в телефоне сестры Омар. По его утверждению, устройство изъяли ещё в прошлом году, а полученных сведений оказалось достаточно для выдачи судебного ордера на обыск.

Сам обыск прошёл 12 октября в доме конгрессвумен в Вашингтоне. Федеральные агенты изъяли электронные устройства, документы и паспорт. Адвокаты Омар оспорили законность действий следователей и потребовали вернуть часть имущества, назвав расследование политически мотивированным.

Дополнительные вопросы у американских законодателей вызвали финансовые декларации родственников конгрессвумен. Глава надзорного комитета Палаты представителей Джеймс Комер обратил внимание на предполагаемые расхождения в отчётности и сведения о винодельческом бизнесе стоимостью около 25 миллионов долларов. Уоттерс допустил, что проверка может затронуть и возможное отмывание денег, однако соответствующие обвинения пока не предъявлены.

Ранее американские СМИ сообщали, что ещё в 2019 году иммиграционные власти США проверяли сведения о получении Ильхан Омар гражданства, но не обнаружили доказательств нарушений. Нынешнее расследование возобновило вопросы к её иммиграционным документам. Адвокаты конгрессвумен считают действия властей политически мотивированными и оспаривают