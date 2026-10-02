Паспорт за $350 тысяч: Аргентина запускает программу гражданства для инвесторов

Аргентина до конца 2026 года начнёт принимать заявки на получение гражданства в обмен на крупные инвестиции. Минимальный порог составит $350 тысяч, сообщили в министерстве экономики страны.

Программа предусматривает два способа получить аргентинский паспорт. Первый — внести безвозвратные $350 тысяч напрямую в государственную казну. Второй вариант — приобрести специально выпущенные для программы государственные облигации на сумму $800 тысяч.

Присоединиться к заявке смогут и родственники основного претендента. Для супруга или супруги, а также для детей в возрасте от 18 до 25 лет потребуется дополнительный взнос $100 тысяч за человека. За каждого ребёнка младше 18 лет — ещё $25 тысяч. Таким образом, семья из двух взрослых и двух несовершеннолетних детей сможет претендовать на аргентинское гражданство за $500 тысяч.

Перед выдачей паспорта власти обещают тщательно проверять заявителей. Им придётся подтвердить законность происхождения денег, отсутствие судимости и пройти проверку на возможные репутационные и финансовые риски. Все средства должны поступать через официальную финансовую систему.

Программа стала продолжением миграционной реформы, начатой администрацией президента Хавьера Милея в 2025 году. Тогда в законодательстве появилась возможность получить гражданство без обязательного двухлетнего проживания в стране при условии «значительных инвестиций». Отдельное агентство при министерстве экономики получило полномочия разрабатывать и администрировать такие программы.

Полученные от инвесторов средства правительство намерено направлять на укрепление финансового положения страны. Приём заявок должен начаться в четвёртом квартале 2026 года.

Идею аргентинских «золотых паспортов» обсуждали ещё летом. Тогда Life.ru писал, что власти рассматривали значительно более высокий порог — около $500 тысяч невозвратного взноса либо покупку облигаций примерно на $1 млн. Объявленные теперь условия оказались заметно доступнее.