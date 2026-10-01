Армения готовит новый фильтр для диаспоры: Паспорт потребует 366 дней в стране

Армения может ужесточить правила получения гражданства для представителей диаспоры. Этническим армянам хотят оставить упрощённый порядок, но обязать их легально прожить в республике два года и провести на её территории минимум 366 дней, сообщили в МВД страны.

С инициативой выступила министр внутренних дел Арпине Саргсян. По её словам, власти хотят пересмотреть сам подход к институту гражданства и учитывать реальную связь человека с государством.

«Мы стремимся иметь множество граждан чисто по количеству или большее количество качественных граждан? Качество потребует определения связи между Республикой Армения и гражданином. Если вы хотите стать гражданином, вы обязаны проживать в Республике Армения», — заявила Саргсян.

Сейчас лица армянского происхождения могут претендовать на гражданство по упрощённой процедуре. Требование провести в стране 366 дней в течение двух лет для этой категории пока не действует, а заявление рассматривается в течение 90 рабочих дней.

В рамках более широкой реформы МВД предлагает установить разные требования в зависимости от связи претендента с Арменией. Для остальных иностранцев рассматривается минимальный срок в пять лет законного проживания, из которых не менее 915 дней человек должен фактически находиться в республике. Для супругов граждан Армении, а также тех, у кого есть родитель или ребёнок с армянским гражданством, предлагается трёхлетний срок проживания с обязательным нахождением в стране не менее половины этого времени.

Ранее Life.ru писал, что МВД Армении уже называло слишком простым действующий порядок выдачи паспортов этническим армянам. Замглавы ведомства Армен Казарян отмечал, что чаще всего гражданство по такому основанию запрашивают представители диаспоры, живущие в России. Тогда конкретные новые требования ещё не назывались.