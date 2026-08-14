«Это проблема»: В Армении решили усложнить выдачу паспорта этническим армянам

В Армении считают слишком простой процедуру получения гражданства для этнических армян, которые живут за пределами республики. Существующий порядок необходимо пересмотреть, заявил замглавы МВД страны Армен Казарян.

«Армения, по сути, не предъявляет никаких требований к лицам армянской национальности для получения гражданства, и это, по моему профессиональному мнению, проблема, и ее надо решать», — сказал замминистра.

По словам Казаряна, чаще всего за паспортом республики обращаются представители диаспоры, проживающие в России. Чиновник предположил, что часть заявителей рассматривает второе гражданство как возможность упростить зарубежные поездки.

В частности, армянский паспорт, по его словам, может быть нужен для более удобного оформления виз в некоторые западные страны. Какие именно требования предлагается ввести для этнических армян, Казарян не уточнил.

Ранее Life.ru писал, что в Европарламенте допустили давление Брюсселя на Ереван ради введения визового режима с Россией. Депутат ЕП Фернан Картайзер также предположил, что от Армении могут потребовать присоединиться к антироссийским санкциям.