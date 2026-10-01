Пассажир назвал ЧП на рейсе Flydubai попыткой теракта, а не ссорой пилотов

Версия о простой ссоре между пилотами Flydubai не соответствует тому, что увидели пассажиры рейса Дубай — Тель-Авив. Об этом KP.ru рассказал находившийся на борту стоматолог Шота Мусаев, который считает произошедшее попыткой теракта.

По словам мужчины, один из пилотов попытался погубить находившихся на борту людей. Мусаев утверждает, что после того, как нападавшего удалось обезвредить, тот не отвечал на вопросы пассажиров.

«Это 100 процентов был террористический акт. Тот пилот был с Омана. Он хотел убить все 180 человек», — утверждает собеседник издания.

Очевидец также рассказал, что после произошедшего люди опасались возможных сообщников. По его словам, в момент борьбы пилота, которого скручивали, били пассажиры.

Мусаев назвал героями всех находившихся на борту. После возвращения в Израиль пассажиров встретили представители руководства страны. Сам мужчина подчеркнул, что главным для них осталось то, что рейс удалось спасти.

Flydubai ранее подтвердила, что 30 сентября на рейсе FZ1073 произошёл конфликт в кабине. Управление самолётом после этого взяли на себя другие члены экипажа, лайнер благополучно сел в саудовском Табуке. Все пассажиры остались живы, серьёзных травм среди них также не зафиксировано. Flydubai отказалась раскрывать гражданство участников ЧП до завершения расследования. В авиакомпании заявили, что полную картину случившегося можно будет установить после изучения бортовых самописцев. Также стало известно, что во время инцидента был повреждён руль направления самолёта.