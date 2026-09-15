Патриарх Кирилл заявил, что с депутатов будет особый спрос на Страшном суде

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил депутатам Мосгордумы, что им предстоит отвечать за свои поступки не только перед избирателями, но и перед Богом. Об этом предстоятель РПЦ заявил во время выступления в столичном парламенте.

По его словам, выполнение предвыборных обязательств остаётся непосредственной обязанностью народных избранников, однако чем выше положение человека, тем выше и мера его ответственности.

«На Страшном суде Он не спросит женщину, которая просто убирает помещение, то, что Он спросит с вас. Я не хочу пугать, я просто хочу сказать, что это реальность», — сказал патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ призвал депутатов учитывать нравственную составляющую своей работы. По его мнению, московское законодательство должно быть не просто набором юридических норм, а инструментом развития общества, в котором люди способны различать добро и зло.

Патриарх также подчеркнул, что депутатское служение выходит за рамки политических и экономических функций. Народные избранники, считает он, должны помнить о надеждах людей, доверивших им свои голоса, и при необходимости ограничивать себя ради более эффективного служения ближним.

Ранее Life.ru рассказывал, как патриарх Кирилл на парламентских встречах призвал ускорить законодательное ограничение рекламы астрологии, колдовства и гаданий. Предстоятель РПЦ тогда выразил недоумение из-за затягивания соответствующих решений.