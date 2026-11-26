Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что недоброжелатели России пытаются посеять рознь между народами страны и спровоцировать сепаратистские настроения. Об этом предстоятель РПЦ сообщил на пленарном заседании XXVIII Всемирного русского народного собора в Москве.

По словам патриарха, противники страны ищут уязвимые места в российском обществе, чтобы усилить внутренние противоречия. В частности, они стремятся разделить представителей разных народов, молодёжь и ветеранов.

«Мы видим, что недоброжелатели стараются и ищут трещины в нашей собственной жизни, стремятся противопоставить народы России, разделить молодёжь и ветеранов, породить самые разные формы сепаратизма», — сказал Кирилл.

В качестве ответа на подобные вызовы глава РПЦ предложил обращаться к историческому опыту предков. По его мнению, примеры единства и стойкости предыдущих поколений могут помочь сохранить сплочённость общества и отстоять национальные и духовные интересы страны.

На заседании также обсуждались вопросы сохранения национального единства и духовного суверенитета России. XXVIII Всемирный русский народный собор проходит 25–26 ноября в Москве под председательством патриарха Кирилла.