Глава Чечни Рамзан Кадыров получил медаль «За содействие» Министерства природных ресурсов и экологии России. Награду ему вручил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев во время рабочего визита в Грозный, сообщил руководитель республики в своём Telegram-канале.

«В завершение встречи мне было приятно получить из рук Дмитрия Николаевича медаль «За содействие» Министерства природных ресурсов и экологии РФ», — написал Кадыров. Он также поблагодарил зампреда правительства за внимание к региону и помощь в развитии сельского хозяйства.

Во время поездки Патрушев ознакомился со строительством отходоперерабатывающего комплекса «Технопарк» в Грозном. Вместе с Кадыровым он осмотрел производственный цех, сортировочный комплекс и площадки для переработки отходов. Кроме того, делегация посетила участок берегоукрепительных работ на реке Фортанга в Ачхой-Мартановском районе, где ранее паводки наносили ущерб жилым домам и населённым пунктам.

Вице-премьер также побывал на сельскохозяйственных полях, где продолжается уборка кукурузы и подсолнечника, и посетил конноспортивный комплекс «Ахмат». На встрече с главой Чечни он положительно оценил развитие животноводства, результаты уборочной кампании и реализацию природоохранных проектов в республике.

Ранее Рамзану Кадырову вручили медаль «За вклад в развитие науки». Награду главе республики передал президент Академии наук Чечни Джамбулат Умаров по решению президиума учреждения. Во время встречи он также представил научный труд, посвящённый первому имаму Кавказа Шейху Мансуру.