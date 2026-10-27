Кадыров показал телефон с фото Путина на экране блокировки

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал экран блокировки своего телефона, на котором установлено изображение президента России Владимира Путина и первого главы республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Необычную деталь можно заметить на видео ночной инспекции в Веденском районе, которое руководитель региона опубликовал в своём Telegram-канале.

На кадрах Кадыров демонстрирует телефон оператору, чтобы подтвердить время проведения проверки. На экране высвечиваются дата 27 октября и время 03:25. При этом на заставке видны российский лидер и отец главы Чечни.

Ночью Кадыров посетил строительную площадку новой гостиницы на территории спортивно-туристического комплекса «Кезеной-Ам». Будущий отель рассчитан на 150 номеров и будет состоять из семи блоков. В здании планируют оборудовать бассейны, сауну, хамам, рестораны и зоны отдыха. Глава региона остался доволен проделанной работой, но поручил ускорить строительство.