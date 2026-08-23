Путин позвонил Кадырову в день 75-летия убитого отца

Российский лидер Владимир Путин позвонил Рамзану Кадырову в день 75-летия со дня рождения его отца — первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, который был убит 9 мая 2004 года в Грозном в результате теракта на стадионе «Динамо». О разговоре глава Чечни сообщил на торжественном мероприятии в Грозном.

«Сегодня мне позвонил президент России Владимир Владимирович Путин. Он почтил память Ахмат-Хаджи, выразил слова поддержки, а также передал свои тёплые пожелания команде Ахмат-Хаджи и всему народу», — рассказал Кадыров.

Ахмат-Хаджи Кадыров возглавил Чечню в октябре 2003 года. 9 мая 2004-го он погиб при теракте на стадионе «Динамо» в Грозном во время мероприятий в честь Дня Победы. Уже 10 мая ему посмертно присвоили звание Героя России за мужество и вклад в возрождение республики и борьбу с терроризмом.

Ранее Life.ru писал о сегодняшнем обращении Путина в честь 75-летия Ахмата-Хаджи Кадырова. Российский лидер заявил, что совершённому в День Победы убийству первого президента Чечни «нет ни прощения, ни забвения», и отдельно отметил его мужество и роль в противодействии экстремизму.