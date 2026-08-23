Путин заявил, что циничному убийству Ахмата Кадырова нет прощения и забвения

Убийство первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова останется преступлением, которому невозможно найти ни прощения, ни забвения. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в обращении по случаю 75-летия со дня его рождения.

Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года при теракте на стадионе «Динамо» в Грозном. Взрыв прогремел после официальных мероприятий в честь Дня Победы. 23 августа 2026 года ему могло бы исполниться 75 лет.

«И преступлению, подло, цинично совершенному в священный для нашей страны День Победы, нет ни прощения, ни забвения», — подчеркнул Путин.

Глава государства также назвал Кадырова мужественным человеком, который осознавал опасность выбранного пути, но сумел повести за собой людей. По словам российского лидера, его авторитет помог многим жителям отказаться от радикальных идей, а принципиальная позиция нанесла серьёзный удар по попыткам распространить в Чечне экстремистскую идеологию.

Ранее Life.ru сообщал, что к 75-летию Ахмата Кадырова Банк России выпустил памятную серебряную монету номиналом два рубля. Её тираж составил три тысячи экземпляров, а на оборотной стороне разместили портрет первого президента Чечни, панораму Грозного и Кавказские горы.