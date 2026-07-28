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Регион
28 июля, 01:18

Кадыров опроверг информацию о якобы надвигающемся дефиците продуктов в Чечне

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с опровержением слухов о перебоях с продовольствием и товарами первой необходимости, заявив, что распространяемая в интернете информация не соответствует действительности. Как он написал в своём Telegram-канале, сообщения о надвигающемся дефиците являются выдумкой.

Поводом для заявления стали публикации, появившиеся на различных интернет-площадках. Он подчеркнул, что причин для подобных опасений нет: система снабжения функционирует в обычном режиме, а предприятия агропромышленного комплекса продолжают работу без каких-либо внештатных ситуаций. Из-за погодных условий сроки уборки в ряде районов пришлось скорректировать.

Он также привёл промежуточные итоги жатвы. С полей уже убрали 120 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Урожай составил 369 тысяч тонн при средней урожайности 30 центнеров с гектара. По предварительным оценкам Кадырова, общий объём собранного зерна в этом сезоне должен превысить 500 тысяч тонн.

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Ранее Кадыров заявил, что во время чемпионата мира по футболу не поддерживал ни одну сборную в полном смысле этого слова. Причиной глава Чечни назвал вмешательство политики в спорт. При этом у руководителя региона всё же были предпочтения, однако раскрывать их он не стал.

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