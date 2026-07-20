«Попробуйте отгадать»: Кадыров ответил, за кого болел на ЧМ по футболу
Кадыров не выбрал фаворита на ЧМ-2026 из-за вмешательства политики
Обложка © Life.ru
Рамзан Кадыров заявил, что во время чемпионата мира по футболу не поддерживал ни одну сборную в полном смысле этого слова. Причиной глава Чечни назвал вмешательство политики в спорт. При этом у руководителя региона всё же были предпочтения, однако раскрывать их он не стал.
«За кого болел я? Не скажу, что я болел в полном смысле слова за кого-то в чемпионате, где в спорт вмешивается политика. Скорее, у меня были некоторые предпочтения. Попробуйте отгадать», — написал Кадыров в телеграм-канале.
Финальный матч турнира показывали на больших экранах во всех городах и районах Чечни. На площадках собрались поклонники разных команд. По словам главы республики, жители по-разному переживали за участников решающей встречи, однако футбол сумел объединить зрителей.
«В Чеченской Республике любят футбол, и такие совместные просмотры всё чаще становятся приятной нормой», — добавил он.
Ранее Life.ru писал, что политика напомнила о себе и во время церемонии награждения: аргентинский защитник Кристиан Ромеро отказался пожимать руку президенту США Дональду Трампу после финала. Он прошёл мимо американского лидера, не ответив на приветственный жест.
Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходил в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru.