«Попробуйте отгадать»: Кадыров ответил, за кого болел на ЧМ по футболу

Рамзан Кадыров заявил, что во время чемпионата мира по футболу не поддерживал ни одну сборную в полном смысле этого слова. Причиной глава Чечни назвал вмешательство политики в спорт. При этом у руководителя региона всё же были предпочтения, однако раскрывать их он не стал.

«За кого болел я? Не скажу, что я болел в полном смысле слова за кого-то в чемпионате, где в спорт вмешивается политика. Скорее, у меня были некоторые предпочтения. Попробуйте отгадать», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Финальный матч турнира показывали на больших экранах во всех городах и районах Чечни. На площадках собрались поклонники разных команд. По словам главы республики, жители по-разному переживали за участников решающей встречи, однако футбол сумел объединить зрителей.

«В Чеченской Республике любят футбол, и такие совместные просмотры всё чаще становятся приятной нормой», — добавил он.

Ранее Life.ru писал, что политика напомнила о себе и во время церемонии награждения: аргентинский защитник Кристиан Ромеро отказался пожимать руку президенту США Дональду Трампу после финала. Он прошёл мимо американского лидера, не ответив на приветственный жест.