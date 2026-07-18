Кадыров призвал бить по государствам, оказывающим военную помощь Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости ответных действий против государств, которые помогают Украине поставками вооружения, передачей разведывательной информации и другими формами поддержки. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Не помешало бы начать и с тех стран, которые, прикрываясь аббревиатурой НАТО, не стесняясь, откровенно и вызывающе предоставляют оружие, данные и прочую поддержку укрофашистам», — пишет он.

Он заявил, что Москва не должна ограничиваться наблюдением за их действиями. По его мнению, западные государства изменят свою позицию только после столкновения с последствиями возможной эскалации. Кадыров также утверждает, что Россия сейчас ведёт боевые действия в ограниченном формате, однако в случае изменения подхода ситуация может развиваться иначе. Кроме того, глава Чечни сообщил о готовности чеченских подразделений выполнить задачи повышенной сложности по приказу президента России и направиться в любое необходимое место.

Ранее Life.ru писал, что Рамзана Кадырова выдвинули кандидатом на пост главы Чечни. По данным председателя правительства республики Магомеда Даудова, кандидатуру действующего руководителя единогласно поддержали на конференции местного отделения «Единой России». Сам Кадыров заявил, что вынужден идти на выборы руководителя республики под давлением обстоятельств.