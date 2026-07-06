Рамзана Кадырова выдвинули на пост главы Чеченской Республики

Рамзана Кадырова выдвинули кандидатом на пост главы Чечни. Об этом сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов.

Кандидатуру действующего главы региона единогласно поддержали на конференции местного отделения «Единой России». Даудов отметил, что это решение отражает доверие народа и признание заслуг Кадырова перед республикой и страной.

«Единогласным решением выдвинут Кадыров Рамзан Ахматович — глава Чеченской Республики, член высшего совета партии «Единая Россия», Герой России», — говорится в сообщении.

Даудов добавил, что Кадырова поддерживает и президент Владимир Путин, назвав это высшей оценкой его работы.

Рамзану Кадырову 49 лет, он возглавляет Чечню с 2007 года.

Ранее Владимир Путин выразил надежду, что жители Чечни поддержат Кадырова на выборах. Лидер РФ отметил активную работу руководителя региона по ликвидации последствий наводнения. Президент также поблагодарил всех жителей республики за помощь в проведении специальной военной операции.