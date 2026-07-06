Кадыров заявил, что вынужден баллотироваться на пост главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что вынужден идти на выборы руководителя республики под давлением обстоятельств. Его слова приводит РИА «Новости».

«Честно сказать, не рад, что иду на выборы. Если меня спросить, то я выбрал бы другого кандидата, потому что это ответственность большая, я знаю, насколько сложная это задача», — сказал он.

По словам Кадырова, он прекрасно осознаёт, какой груз ответственности ложится на плечи руководителя региона. Несмотря на отсутствие личной радости от участия в кампании, он подчеркнул, что готов служить народу, если тот окажет ему доверие. Кадыров выразил уверенность в поддержке жителей республики.

Напомним, сегодня стало известно, что Рамзана Кадырова выдвинули кандидатом на пост главы Чечни. По данным председателя правительства республики Магомеда Даудова, кандидатуру действующего руководителя единогласно поддержали на конференции местного отделения «Единой России». Даудов подчеркнул, что Кадырова поддерживает и президент России Владимир Путин, назвав это высшей оценкой его работы.