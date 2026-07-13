Банк России выпустит монету к 75-летию Ахмата Кадырова

Банк России 14 июля выпустит в обращение памятную серебряную монету к 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

Монета номиналом 2 рубля выйдет в серии «Выдающиеся личности России». Её тираж составит 3 тысячи экземпляров.

На оборотной стороне разместили рельефный портрет Ахмата Кадырова. Рядом изображён Грозный на фоне Кавказских гор, выполненных в технике лазерного матирования. Также на монете указаны годы жизни Кадырова — 1951 и 2004.

Сама монета изготовлена из серебра 925-й пробы. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 15,55 грамма, диаметр — 33 миллиметра. Качество чеканки — «пруф».

На лицевой стороне находится рельефное изображение Государственного герба России, а также надписи «Российская Федерация», «Банк России», номинал, год выпуска и данные о металле.

Боковая поверхность монеты рифлёная. В ЦБ уточнили, что она является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приёму по номиналу без ограничений.