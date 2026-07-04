Сын главы Чечни, секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров получил памятную юбилейную медаль «90 лет ГИБДД МВД России». О награждении сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Адам Кадыров получил юбилейную медаль к 90-летию Госавтоинспекции. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Торжественная церемония прошла в Грозном в рамках мероприятий, посвящённых 90-летию Госавтоинспекции МВД России. Во время собрания Рамзан Кадыров поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником и вручил награды отличившимся сотрудникам. Высшей награды Чечни — ордена Ахмата-Хаджи Кадырова — были удостоены Беслан Сурхаев, Хаваж-Баудин Янгулбаев, Расул Токуев и Байсангур Эльдарханов. Кроме того, участникам мероприятия вручили другие медали, почётные грамоты, благодарственные письма и специальные звания.

«Также мне было приятно получить памятную юбилейную медаль «90 лет ГИБДД МВД России». Этой же медалью награждён и помощник главы ЧР, секретарь Совета безопасности ЧР Адам Кадыров», — говорится в сообщении.

Ранее секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров был удостоен звания Героя Чеченской Республики. Награду ему вручил глава региона Рамзан Кадыров. Соответствующий указ был подписан в преддверии Дня России. Основанием для присвоения звания стали заслуги перед республикой и государством, служение народу, а также активная деятельность по поддержке специальной военной операции.