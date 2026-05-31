31 мая, 14:09

Адаму Кадырову вручили медаль «За вклад в проведение СВО»

Награждение Адама Кадырова. Обложка © ТАСС / Таисия Боршигова

Помощник и сын руководителя Чечни, а также секретарь республиканского совета безопасности Адам Кадыров удостоен медали «За вклад в проведение специальной военной операции». Об этом сообщил зампредседателя правительства региона Ахмед Дудаев.

Награду лично вручил начальник центра спецназначения Росгвардии генерал-майор Павел Козаев. Дудаев назвал это заслуженным признанием заслуг Кадырова в деле обеспечения безопасности и всесторонней поддержки СВО.

Адам Кадыров, являясь куратором Российского университета спецназа имени Путина, активно развивает один из ключевых центров по подготовке добровольцев. Дудаев выразил уверенность, что и впредь он продолжит с честью служить интересам Чеченской Республики и всей России.

Кадыров опубликовал видео уничтожения ДРГ ВСУ на Харьковском направлении
Ранее руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров выложил в ролик, на котором его сын Адам запечатлён в офицерском обмундировании с погонами в окружении бойцов спецназа. На кадрах также видны построение военнослужащих возле автомобилей с проблесковыми маячками и турецкие бронеавтомобили Kirpi.

Юрий Лысенко
