«Боевой настрой на высоте»: Кадыров показал сына Адама с офицерскими погонами и спецназом

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео, где его сын Адам в офицерской форме с погонами находится среди спецназовцев. На записи видно построение бойцов у машин с маячками и турецких бронеавтомобилей Kirpi.

Видео © Telegram/ Kadyrov_95

Интересно, что все автомобили, оснащённые спецсигналами, имели номерные знаки с цифрой 13. Это число является излюбленным для сына главы Чеченской Республики.

«Боевой настрой личного состава на высоте. Это люди, которые принимают риск как часть работы, готовые пожертвовать собой ради выполнения задачи», — прокомментировал кадры чеченский лидер, обозначив военных как «спецназ Кадырова».

Ранее Life.ru рассказывал, что Адам Кадыров появился на совещании с участием чеченских силовиков с офицерскими погонами. Сообщалось, что на них была видна одна звезда среднего размера — знак различия, соответствующий званию майора. Это вызвало ажиотаж в соцсетях, поскольку официальной информации о присвоении ему такого звания не поступало.