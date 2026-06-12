Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни

Секретарю Совета безопасности Чеченской Республики Адаму Кадырову присвоили звание Героя региона. Медаль ему вручил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам председателя правительства республики Магомеда Даудова, награду присвоили указом главы региона. Среди оснований названы выдающиеся заслуги перед государством, служение народу, активная работа по поддержке СВО и День России.

«Данная награда является заслуженным признанием патриотизма Адама Рамзановича, его ответственности и преданности своему Отечеству. Адам своим трудом ежедневно доказывает верность высоким принципам служения Родине и интересам народа», — отметил Даудов.

Ранее глава ЧР Рамзан Кадыров выложил в ролик, на котором его сын Адам запечатлён в офицерском обмундировании с погонами в окружении бойцов спецназа. На кадрах также видны построение военнослужащих возле автомобилей с проблесковыми маячками и турецкие бронеавтомобили Kirpi.