Китай не планирует проводить трёхсторонний саммит с Россией и США, посвящённый урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Его слова приводит Tagesschau.

Штайнмайер рассказал, что напрямую спросил китайского лидера о сообщениях о возможных переговорах трёх стран по Украине. Си Цзиньпин удивился такому вопросу и опроверг информацию о подготовке встречи. По словам немецкого президента, никаких признаков организации подобного саммита нет.

При этом Штайнмайер допустил, что представители России, США и Китая действительно проведут переговоры на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Однако украинский конфликт, по его данным, не войдёт в повестку этой встречи. Сам форум запланирован на 18–19 ноября.

Китайский лидер также назвал украинский конфликт европейской проблемой. Си Цзиньпин подчеркнул, что Европа должна участвовать в возможных переговорах о мирном урегулировании, сообщил Штайнмайер.

Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио рассказал, что Дональд Трамп рассчитывает отдельно встретиться с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящих саммитах АТЭС и G20. По словам Рубио, двусторонние переговоры лидеров пройдут отдельно от основной программы обоих международных форумов.