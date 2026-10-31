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Опубликовано 31 октября, 00:12

«Весьма востребована»: Лавров высказался о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Лавров сообщил о поддержке идеи саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Москва, Вашингтон и Пекин положительно воспринимают идею проведения трёхсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Китае. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам первого дня совещания министров иностранных дел G20 в Атланте.

«Конечно, такая встреча будет весьма и весьма востребована в нынешней обстановке», — подчеркнул российский министр.

По словам Лаврова, в Москве, Вашингтоне и Пекине идея трёхсторонних переговоров воспринимается позитивно.

Встреча лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества состоится 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Предполагается, что участие в мероприятии примет Владимир Путин, однако проведение отдельных переговоров с американским и китайским лидерами пока окончательно не согласовано.

Лавров рассказал о коротком разговоре с Рубио на полях саммита G20 в США
Лавров рассказал о коротком разговоре с Рубио на полях саммита G20 в США

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин допустил проведение трёхсторонней встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС, отметив, что её организация во многом зависит от принимающей стороны — Китая. Российский лидер подчеркнул, что проведение подобных переговоров возможно при соответствующей инициативе Пекина.

Больше новостей о международной дипломатии и отношениях России, США и Китая — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Блинов
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