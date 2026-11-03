Пенсии, которые должны поступить на банковские счета 4 ноября, перечислят на день раньше — 3 ноября, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, аналогичный перенос предусмотрен, если привычная дата выплаты приходится на выходной.

Например, пенсия, назначенная к перечислению на воскресенье, 8 ноября, должна поступить не позднее пятницы, 6 ноября. Уточнить сроки доставки социальных выплат можно в своём банке или отделении «Почты России», отметил экономист в беседе с РИА «ФедералПресс».