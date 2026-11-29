Пентагон поставил под сомнение данные об использовании Ираном Starlink
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Пентагон поставил под сомнение информацию об использовании Ираном спутниковой системы связи Starlink для ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Представитель ведомства Шон Парнелл заявил, что в министерстве отсутствуют сведения о докладе, на который сослалась газета The Washington Post.
По словам Парнелла, речь идёт о документе Центрального командования ВС США, якобы направленном в аппарат главы Пентагона Пита Хегсета. Представитель ведомства подчеркнул, что редакцию газеты уведомили об отсутствии сведений о таком докладе ещё до выхода статьи, однако журналисты всё равно опубликовали материал.
Напомним, в публикации от 28 ноября The Washington Post со ссылкой на анонимные источники утверждала, что Иран мог использовать спутниковую сеть компании SpaceX во время мартовских атак на американские военные объекты. Компания SpaceX также отвергла изложенные в статье утверждения.