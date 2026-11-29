Пентагон поставил под сомнение информацию об использовании Ираном спутниковой системы связи Starlink для ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Представитель ведомства Шон Парнелл заявил, что в министерстве отсутствуют сведения о докладе, на который сослалась газета The Washington Post.

По словам Парнелла, речь идёт о документе Центрального командования ВС США, якобы направленном в аппарат главы Пентагона Пита Хегсета. Представитель ведомства подчеркнул, что редакцию газеты уведомили об отсутствии сведений о таком докладе ещё до выхода статьи, однако журналисты всё равно опубликовали материал.