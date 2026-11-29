Американский предприниматель Илон Маск пришёл в ярость, узнав, что Иран мог использовать спутниковую сеть Starlink для военных операций против США. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями внутри компании SpaceX.

«Иран, как заключила его (Илона Маска) команда, использовал Starlink для ведения военной кампании против сил США», — говорится в публикации.

По данным газеты, иранские военные задействовали спутниковую связь для координации действий подразделений и управления беспилотниками. Эти сведения содержались в секретном докладе Центрального командования ВС США, который летом представили министру обороны Питу Хегсету.

В публикации также упоминается атака иранского беспилотника на американский военный объект в порту Эш-Шуайба в Кувейте 1 марта. Тогда погибли шестеро военнослужащих США. При этом речь в материале идёт о применении Starlink в ходе военной кампании Ирана в целом, а удар по кувейтскому объекту рассматривается отдельно.