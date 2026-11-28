Командование ВМС Ирана готовит серию военных операций для прорыва американской морской блокады. Об этом заявил командующий военно-морскими силами армии Исламской Республики контр-адмирал Шахрам Ирани в интервью государственному телеканалу IRIB.

Адмирал подчеркнул, что снятие блокады не станет конечной целью предстоящих действий. По его словам, Тегеран намерен добиться ухода американских войск из всей Западной Азии, а также их вывода из Индийского океана. Ирани добавил, что руководство страны сняло географические ограничения для выполнения задач вооружёнными силами.

Командующий также заверил, что порты республики продолжают работать, а военно-морские силы сопровождают торговые суда и нефтяные танкеры. Ирани утверждает, что иранские силы остановили продвижение противника в Аравийском море и северной части Индийского океана.

Ранее Life.ru сообщал, что Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до выполнения семи требований к Вашингтону. Среди условий назывались прекращение военных действий, снятие американской морской блокады и разблокировка иранских активов. Иранская сторона передала свои требования американцам, однако сочла ответ США неудовлетворительным.