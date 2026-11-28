Вооружённые силы Ирана нанесут удар по любому объекту в мире, от которого будет исходить угроза безопасности исламской республики. Об этом заявил заместитель командующего центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари, передаёт агентство Fars.

По словам генерала, географическое расположение источника угрозы не будет иметь значения для иранских военных. Тегеран намерен рассматривать такие объекты как законные цели для нанесения ударов. Хейдари также подчеркнул готовность вооружённых сил республики ответить на любые враждебные действия.