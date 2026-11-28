Пентагон рассматривает возможность переброски американских войск из района Персидского залива на базы в Израиле и Иордании. После массированных ударов Ирана будущее крупной военно-морской базы США в Бахрейне оказалось под вопросом, пишет The Washington Post.

Речь идёт о базе Naval Support Activity Bahrain, которая служила штабом военно-морских сил Центрального командования США и Пятого флота. До начала войны с Ираном с объектом были связаны более восьми тысяч человек, включая военнослужащих, членов их семей и гражданских подрядчиков.

После массированных ударов иранских ракет и беспилотников на базе осталось лишь небольшое число американских военных. По оценке Исследовательской службы Конгресса США, расходы на восстановление повреждённого объекта могут превысить $400 млн.

Собеседники газеты в американском флоте признали, что перспективы возвращения на базу остаются неопределёнными. Военные только начали изучать варианты её дальнейшего использования, конкретных решений пока нет.

«Пока всё это не разрешится, мы и близко туда не подойдём», — заявил один из представителей ВМС США, комментируя сохраняющуюся угрозу иранских атак.

В Вашингтоне рассматривают возможность переноса части сил в Израиль и Иорданию, дальше от Персидского залива. При этом некоторые функции ближневосточного штаба ВМС могут выполняться непосредственно с территории Соединённых Штатов. Официально американский флот заявил, что пока не готов объявить о каких-либо решениях.

Ранее Life.ru сообщал об атаке Корпуса стражей исламской революции на две американские базы в Бахрейне. По утверждению Тегерана, 21 ноября целями стали радиолокационные системы Patriot на объектах Риффа и Авали. МВД Бахрейна также сообщило о пожаре на промышленном объекте после иранской атаки.