Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал две американские военные базы в Бахрейне — Риффа и Авали. В заявлении произошедшее называется ответом на действия США.

Целями операции стали два радара зенитного комплекса Patriot.

В министерстве внутренних дел Бахрейна заявили, что в результате атаки Ирана загорелся промышленный объект. Сейчас подразделения гражданской обороны работают над тушением огня.