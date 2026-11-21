КСИР заявил об атаке по радарам на двух американских базах в Бахрейне
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал две американские военные базы в Бахрейне — Риффа и Авали. В заявлении произошедшее называется ответом на действия США.
Целями операции стали два радара зенитного комплекса Patriot.
В министерстве внутренних дел Бахрейна заявили, что в результате атаки Ирана загорелся промышленный объект. Сейчас подразделения гражданской обороны работают над тушением огня.
Ранее Life.ru сообщал, что Корпус стражей исламской революции заявил об атаке беспилотников на американскую радиолокационную станцию в Бахрейне. Целью, по утверждению иранской стороны, стал объект на вертолётной базе Ар-Рифаа. В Тегеране назвали операцию ответом на действия американских военных.