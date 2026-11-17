Иранские ударные беспилотники атаковали американскую радиолокационную станцию на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне утром 17 ноября. Об операции объявила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В Тегеране объяснили действия военных неоднократным появлением американских дронов в воздушном пространстве Исламской Республики. Как утверждают представители КСИР, беспилотники в ходе точной операции поразили радиолокационную систему американских сил. Целью стала аппаратура, размещённая на военном объекте США в островном государстве.

Иранское командование предупредило Вашингтон о последствиях дальнейшего использования региональных баз для операций против страны. Ответственность за возможное обострение ситуации в КСИР возложили на американских военных. Ранее Тегеран заявлял о перехвате беспилотников MQ-1 и MQM-170 в районе Ормузского пролива. Между тем власти Бахрейна сообщили об отражении иранских воздушных атак.

Накануне Life.ru писал о предупреждении посольства США в Бахрейне относительно угрозы новых атак со стороны Ирана и йеменских хуситов. Американским гражданам рекомендовали соблюдать осторожность и подготовиться к возможным ограничениям авиасообщения. Дипломаты также призвали избегать массовых скоплений людей.