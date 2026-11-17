Война с Ираном не должна превратиться в многолетнюю кампанию — администрация США намерена избежать такого сценария. Конфликт намерены закончить менее чем за два года. Об этом вице-президент Джей Ди Вэнс заявил в интервью Fox News.

«Мы сказали американскому народу, что больше не будем вести бесконечные войны», — напомнил он.

При этом Вэнс назвал иранскую ядерную программу угрозой для Соединённых Штатов. По его словам, именно этим президент США Дональд Трамп объяснял необходимость её уничтожения.

«Да, президент считал, что должен уничтожить ядерную программу, и да, иранская ядерная программа представляет угрозу для США. Но мы не собираемся затягивать это на 10 или 15 лет, и, честно говоря, даже на два года», — отметил вице-президент.

Вэнс также выразил уверенность, что глава Белого дома сумеет завершить противостояние с выгодным для Вашингтона результатом.

«Мы не собираемся оставаться там навсегда. Мы обещали, что не останемся, и я абсолютно уверен, что президент выведет нас из этой ситуации с отличными результатами», — подчеркнул он.

Ранее Life.ru сообщал о предположении журналиста Такера Карлсона насчёт ядерного удара США по подземному комплексу в районе Натанза. Карлсон допустил, что Вашингтон рассмотрит такой вариант, и упомянул противобункерную авиабомбу B61-11 для поражения укреплённых объектов. Речь шла о предположении журналиста.