В США впервые за 35 лет появилось новое обозначение ядерной авиабомбы — B94, которая, предположительно, предназначена для уничтожения глубоко расположенных подземных объектов. Об этом сообщает военный портал The War Zone (TWZ), изучивший документы сенатского комитета по ассигнованиям.

Индекс B94 обнаружили в пояснительной записке к законопроекту о финансировании Министерства энергетики США на 2027 финансовый год. Согласно документу, на новую программу предлагается дополнительно выделить 77,108 миллиона долларов. При этом ни характеристики бомбы, ни её предполагаемое назначение американские власти пока не раскрывают.

По версии TWZ, обозначение может относиться к перспективной ядерной системе воздушного базирования NDS-A. Она разрабатывается для поражения особо защищённых подземных сооружений, недоступных для существующих видов вооружения. Однако официального подтверждения того, что B94 и NDS-A являются одним проектом, нет.

Ранее представитель Национального управления ядерной безопасности США (NNSA) заявлял, что новая система должна предоставить американскому президенту дополнительные возможности для поражения глубоко заглублённых целей. По его словам, разработка призвана лишить потенциальных противников уверенности в том, что наиболее важные объекты можно надёжно укрыть под землёй.

Эксперты связывают интерес Вашингтона к подобному оружию с развитием защищённой военной инфраструктуры других государств. В частности, речь идёт о подземных командных пунктах, ракетных шахтах и укреплённых комплексах, строительство и модернизация которых ведутся в России, Китае, Иране и КНДР.

Примечательно, что предыдущее новое обозначение американской ядерной авиабомбы — B90 — появилось ещё до завершения холодной войны. Проект этого боеприпаса закрыли в сентябре 1991 года. С тех пор США преимущественно модернизировали существующие образцы, не присваивая новых индексов свободнопадающим ядерным бомбам.