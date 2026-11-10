США готовы вновь применить военную силу против Ирана, если обнаружат противоправную деятельность на его ядерных объектах. Об этом на пресс-конференции заявил глава Пентагона Пит Хегсет, подчеркнув, что Вашингтон продолжает внимательно следить за ситуацией.

«Мы в состоянии осуществлять надзор и следить за этими [иранскими] ядерными объектами, и если мы увидим противоправные действия, требующие принятия мер, мы их примем», — предупредил министр.

При этом Хегсет не уточнил, какие именно действия Тегерана могут стать поводом для нового военного вмешательства. Он также не назвал конкретные объекты, которые находятся под наблюдением американской стороны.

«Мы будем пристально следить за этим на многих уровнях», — добавил руководитель Пентагона.