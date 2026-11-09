США могут начать новый раунд войны с Ираном, чтобы Дональд Трамп укрепил свои позиции, заявила востоковед Каринэ Геворгян. По её оценке, американский президент может воспользоваться такой возможностью до января, однако предсказать результат операции нельзя.

«Учитывая то, что США собрали там большие вооружённые силы, это замах на рубль. Однако до этого замахи на рубль заканчивались ударами на копейку», — отметила политолог в беседе с «Ридусом».

Она добавила, что Вашингтон рассчитывал быстро сломить Тегеран, но добиться этого не смог, а запасного плана не подготовил. При этом стороны продолжают обмениваться ударами.