«Поток сознания»: Востоковед оценил шансы Трампа получить компенсацию за войну с Ираном
Эксперт Чупрыгин: Страны Персидского залива не заплатят Трампу за войну с Ираном
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Страны Персидского залива не станут компенсировать США расходы на военные действия против Ирана, считает преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин. По его мнению, требования Дональда Трампа связаны с попыткой поддержать свою команду после поражения республиканцев на выборах в Конгресс.
Обещания добиться крупных выплат эксперт расценил как способ продемонстрировать, мол президент США ещё способен изменить ситуацию в свою пользу. При этом реальных оснований ждать денег от арабских государств нет.
«Более того, я убеждён, что и Трамп не ожидает, что ему кто-то что-то будет компенсировать. Это всё то, что у нас называется «потоком сознания», — отметил собеседник НСН.
По его оценке, события последнего года подтолкнули страны региона к большей самостоятельности в вопросах безопасности и показали ненадёжность ставки на американского лидера. Однако ухода США с Ближнего Востока учёный не ожидает.
Напомним, Дональд Трамп потребовал от государств, которые США защищали во время войны с Ираном, возместить все расходы. Отдельно он упомянул Израиль, заявив, что без поддержки Вашингтона тот мог бы прекратить существование.