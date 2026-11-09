Страны Персидского залива не станут компенсировать США расходы на военные действия против Ирана, считает преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин. По его мнению, требования Дональда Трампа связаны с попыткой поддержать свою команду после поражения республиканцев на выборах в Конгресс.

Обещания добиться крупных выплат эксперт расценил как способ продемонстрировать, мол президент США ещё способен изменить ситуацию в свою пользу. При этом реальных оснований ждать денег от арабских государств нет.

«Более того, я убеждён, что и Трамп не ожидает, что ему кто-то что-то будет компенсировать. Это всё то, что у нас называется «потоком сознания», — отметил собеседник НСН.

По его оценке, события последнего года подтолкнули страны региона к большей самостоятельности в вопросах безопасности и показали ненадёжность ставки на американского лидера. Однако ухода США с Ближнего Востока учёный не ожидает.